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Форвард «Барселоны» Фати перенес артроскопию

23:13
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Форвард «Барселоны» Ансу Фати прооперирован в Порту, сообщается на официальном сайте каталонцев. Футболист перенес артроскопию.

Операция была сделана под наблюдением врачей «Барселоны».

Фати получил травму колена в ноябре в матче чемпионата Испании против «Бетиса». В этом сезоне Фати провел 7 матчей в ла лиге, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.

После 34 туров ла лиги «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 74 очка.

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