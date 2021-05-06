Форвард «Барселоны» Фати отправился в Португалию для обследования колена
15:48
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отправился в Португалию для медицинского обследования, сообщает официальный сайт клуба.
18-летний испанец пройдет обследование левого колена у врача Хосе Карлоса Нороньи под присмотром клубных докторов.
? @ANSUFATI travels to Porto to have his left knee checked— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2021
В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Футболист не появлялся на поле с ноября 2020 года из-за разрыва мениска.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2130237/ansu-fati-travels-to-porto-to-have-his-left-knee-checked
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