Форвард «Барселоны» Фати отправился в Португалию для обследования колена

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отправился в Португалию для медицинского обследования, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний испанец пройдет обследование левого колена у врача Хосе Карлоса Нороньи под присмотром клубных докторов.

? @ANSUFATI travels to Porto to have his left knee checked — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2021

В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Футболист не появлялся на поле с ноября 2020 года из-за разрыва мениска.