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Форвард «Барселоны» Брейтуэйт перенесет операцию

15:56
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт из-за травмы бедренной кости левого колена перенесет операцию. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Консервативное лечение не позволило избавиться от травмы, поэтому было принято решение сделать операцию.

В текущем сезоне 30-летний датчанин провел 3 матча за «Барселону», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой действует до конца июня 2024 года.

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