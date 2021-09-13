Форвард «Барселоны» Брейтуэйт перенесет операцию

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт из-за травмы бедренной кости левого колена перенесет операцию. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Консервативное лечение не позволило избавиться от травмы, поэтому было принято решение сделать операцию.

В текущем сезоне 30-летний датчанин провел 3 матча за «Барселону», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой действует до конца июня 2024 года.