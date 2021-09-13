Форвард «Барселоны» Брейтуэйт перенесет операцию
15:56
Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт из-за травмы бедренной кости левого колена перенесет операцию. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Консервативное лечение не позволило избавиться от травмы, поэтому было принято решение сделать операцию.
В текущем сезоне 30-летний датчанин провел 3 матча за «Барселону», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой действует до конца июня 2024 года.
? COMUNICAT M?DIC @MartinBraith ser? intervingut quir?rgicament en els propers dies— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 13, 2021
? M?s informaci?: https://t.co/zK5rFHBZxc pic.twitter.com/Ea53Kbg52G
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