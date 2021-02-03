Форвард «Барселоны» Брэйтуэйт отказался уходить в клуб АПЛ

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт отклонил предложение одного из клубов чемпионата Англии, сообщает 3 февраля Mundo Deportivo.

По информации источника, в январе 29-летний датчанин получил предложение от «Вест Бромвича», но отклонил его, поскольку хочет бороться за место в составе каталонской команды. Сообщается, что английский клуб был готов арендовать футболиста до конца сезона-2020/21 с правом выкупа.

В сезоне-2020/21 Брэйтуэйт провел 25 матчей за «сине-гранатовых», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи. 11 января футболист заявлял, что не боится конкуренции в «Барселоны».