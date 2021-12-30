Форвард «Барселоны» Абде отказался играть за Марокко и хочет выступать за Испанию
17:58
Нападающий «Барселоны» Эззалзули Абде отказался от вызова в сборную Марокко, сообщает Marca. Ему предлагали сыграть за команду на Кубке африканских наций.
Футболист написал письмо в Федерацию футбола Марокко. Он заявил, что отказывается играть за национальную команду, так как надеется получить вызов в сборную Испании.
20-летний футболист ранее не выступал за сборные Марокко младших возрастов. В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Барселону» в чемпионате Испании. В его активе один мяч.
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