Форвард «Барселоны» Абде отказался играть за Марокко и хочет выступать за Испанию

Нападающий «Барселоны» Эззалзули Абде отказался от вызова в сборную Марокко, сообщает Marca. Ему предлагали сыграть за команду на Кубке африканских наций.

Футболист написал письмо в Федерацию футбола Марокко. Он заявил, что отказывается играть за национальную команду, так как надеется получить вызов в сборную Испании.

20-летний футболист ранее не выступал за сборные Марокко младших возрастов. В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Барселону» в чемпионате Испании. В его активе один мяч.