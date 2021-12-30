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Форвард «Барселоны» Абде отказался играть за Марокко и хочет выступать за Испанию

17:58
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Нападающий «Барселоны» Эззалзули Абде отказался от вызова в сборную Марокко, сообщает Marca. Ему предлагали сыграть за команду на Кубке африканских наций.

Футболист написал письмо в Федерацию футбола Марокко. Он заявил, что отказывается играть за национальную команду, так как надеется получить вызов в сборную Испании.

20-летний футболист ранее не выступал за сборные Марокко младших возрастов. В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Барселону» в чемпионате Испании. В его активе один мяч.

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Евгений Петров все материалы автора

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