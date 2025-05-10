Серлот оформил хет-трик к 11-й минуте матча с «Реал Сосьедад»

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот забил три гола в начале матча с «Реал Сосьедад» в 35-м туре ла лиги.

29-летний норвежец отличился на 7-й, 10-й и 11-й минутах в игре против бывшего клуба.

На счету Серлота 16 голов в 32 матчах сезона чемпионата Испании.