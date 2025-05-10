Футбол
10 мая, 22:20

Серлот оформил хет-трик к 11-й минуте матча с «Реал Сосьедад»

Руслан Минаев

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот забил три гола в начале матча с «Реал Сосьедад» в 35-м туре ла лиги.

29-летний норвежец отличился на 7-й, 10-й и 11-й минутах в игре против бывшего клуба.

На счету Серлота 16 голов в 32 матчах сезона чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.
10 мая, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
4:0
Реал Сосьедад
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иван Л.

    Не знаю насчёт рекорда, но по факту.... случайно кстати смотрел, ну круто. И фартук рядом) А так ну уже покер, жжёт Саша)

    10.05.2025

  • hant64

    Хет-трик за пять минут? А это, случайно, не рекорд ли топ-лиг европейских?

    10.05.2025

    • «Вильярреал» обыграл «Жирону» после гола на 89-й минуте

    Серлот забил четыре гола к 30-й минуте матча с «Реал Сосьедад»
