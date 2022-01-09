Форвард «Атлетико» Корреа забил «Вильярреалу» с центра поля

На десятой минуте аргентинец точно пробил с центра поля, перебросив вратаря хозяев Херонимо Рульи после того, как соперники ошиблись в передаче.

What an insane goal from Angel Correa! pic.twitter.com/NcPI5aEPj4 — ? (@KxvBurner) January 9, 2022

После этого «Вильярреал» мог сравнять счет. Жерар Морено не реализовал пенальти — его удар отбил Ян Облак, Дани Парехо удачно сыграл на добивании, но гол не был засчитан. После консультации с ВАР выяснилось, что футболист сыграл рукой.

В итоге хозяева все же сравняли результат — на 29-й минуте забил Пау Торрес.