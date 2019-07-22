Forbes: "Реал" занял третье место в списке 50 самых дорогих клубов. "Барселона" – четвертая

"Реал" занял третье место в списке 50 самых дорогих спортивных клубов мира. Об этом сообщает журнал Forbes. "Барселона" расположилась на четвертой строчке, а первым стал клуб по американскому футболу – "Даллас Ковбойз".

В рейтинг вошли 7 футбольных клубов, 6 команд из НБА, 29 – из НФЛ и 8 – из MLB. Победитель Лиги чемпионов сезона-2018/19 "Ливерпуль" (оценочная стоимость - 2,18 миллиардов) расположился на 45-й строчке. "Лейкерс" занял восьмое место – 3,7 миллиарда.

Список выглядит следующим образом:

1. "Даллас Ковбойз" (НФЛ, оценочная стоимость – 5 миллиардов долларов)

2. "Нью-Йорк Янкиз" (MLB, 4,6)

3. "Реал" (4,24)

4. "Барселона" (4,02)

5. "Нью-Йорк Никз" (НБА, 4)

6. "Манчестер Юнайтед" (3,81)

7. "Нью-Ингленд" (НФЛ, 3,8)

8. "Лейкерс" (НБА, 3,7)

9. "Голден Стэйт" (НБА, 3,5)

10. "Нью-Йорк Джайентз" (НФЛ, 3,3)

10. "Доджерз" (МЛБ, 3,3)

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17. "Бавария" (3,02)

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25. "Манчестер Сити" (2,69)

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32. "Челси" (2,58)

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45. "Ливерпуль" (2,18)