Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы. Первые пять мест — из США, «Реал», «Барса» и «МЮ» — в десятке
Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. Первое место в нем занял представитель американского футбола «Даллас Ковбойз». Его стоимость оценивается в 5,5 миллиарда долларов. «Ковбойз» возглавляет рейтинг Forbes пятый год подряд.
Команды из NFL доминируют в рейтинге — они занимают 27 мест в топ-50. Также в 50 лучших вошли девять баскетбольных клубов НБА и семь — из MLB (американская бейсбольная лига).
В топ-10 вошли семь клубов из США. Конкуренцию им смогли составить только представители футбола: испанские «Реал» и «Барселона», а также английский «Манчестер Юнайтед».
Помимо них, в топ-50 самых дорогих клубов попали «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити».
«Челси» в рейтинге занял 37-е место, это единственный клуб списка с российским владельцем (Романом Абрамовичем).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Даллас Ковбойз» (США, американский футбол) — 5,5 миллиарда долларов
2. «Нью-Йорк Янкиз» (США, бейсбол) — 5 миллиардов
3. «Нью-Йорк Никс» (США, баскетбол) — 4,6 миллиарда
4. «Лос-Анджелес Лейкерс» (США, баскетбол) — 4,4 миллиарда
5. «Голден Стэйт Уорриорз» (США, баскетбол) — 4,3 миллиарда
6. «Реал» (Испания, футбол) — 4,24 миллиарда
7. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (США, американский футбол) — 4,1 миллиарда
8. «Барселона» (Испания, футбол) — 4,02 миллиарда
9. «Нью-Йорк Джаентс» (США, американский футбол) — 3,9 миллиарда
10. «Манчестер Юнайтед» (Великобритания, футбол) — 3,81 миллиарда