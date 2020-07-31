Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. Первое место в нем занял представитель американского футбола «Даллас Ковбойз». Его стоимость оценивается в 5,5 миллиарда долларов. «Ковбойз» возглавляет рейтинг Forbes пятый год подряд.

Команды из NFL доминируют в рейтинге — они занимают 27 мест в топ-50. Также в 50 лучших вошли девять баскетбольных клубов НБА и семь — из MLB (американская бейсбольная лига).

В топ-10 вошли семь клубов из США. Конкуренцию им смогли составить только представители футбола: испанские «Реал» и «Барселона», а также английский «Манчестер Юнайтед».

Помимо них, в топ-50 самых дорогих клубов попали «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

«Челси» в рейтинге занял 37-е место, это единственный клуб списка с российским владельцем (Романом Абрамовичем).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Даллас Ковбойз» (США, американский футбол) — 5,5 миллиарда долларов

2. «Нью-Йорк Янкиз» (США, бейсбол) — 5 миллиардов

3. «Нью-Йорк Никс» (США, баскетбол) — 4,6 миллиарда

4. «Лос-Анджелес Лейкерс» (США, баскетбол) — 4,4 миллиарда

5. «Голден Стэйт Уорриорз» (США, баскетбол) — 4,3 миллиарда

6. «Реал» (Испания, футбол) — 4,24 миллиарда

7. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (США, американский футбол) — 4,1 миллиарда

8. «Барселона» (Испания, футбол) — 4,02 миллиарда

9. «Нью-Йорк Джаентс» (США, американский футбол) — 3,9 миллиарда

10. «Манчестер Юнайтед» (Великобритания, футбол) — 3,81 миллиарда