По данным журнала Forbes, самым высокооплачиваемым футболистом мира является форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Сообщается, что аргентинец заработал за год 126 миллионов долларов. 92 миллиона составила его зарплата и еще 34 миллиона — доходы от рекламы. На втором месте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его годовой заработок составил 117 миллионов долларов (70 миллионов зарплата + 47 миллионов реклама). Нападающий «ПСЖ» Неймар на третьей позиции. Он заработал 96 миллионов (78+18).

Далее в рейтинге, который опубликован на сайте издания, идут Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 42 млн (28+14), Мохамед Салах («Ливерпуль») — 37 млн (24+13), Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 34 млн (28+6), Антуан Гризманн («Барселона») — 33 млн (28+5), Гарет Бэйл («Реал») — 29 млн (23+6), Роберт Левандовски («Бавария») — 28 млн (24+4) и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») — 27 млн (24+3).