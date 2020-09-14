Forbes: Месси — самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду на втором месте
По данным журнала Forbes, самым высокооплачиваемым футболистом мира является форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Сообщается, что аргентинец заработал за год 126 миллионов долларов. 92 миллиона составила его зарплата и еще 34 миллиона — доходы от рекламы. На втором месте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его годовой заработок составил 117 миллионов долларов (70 миллионов зарплата + 47 миллионов реклама). Нападающий «ПСЖ» Неймар на третьей позиции. Он заработал 96 миллионов (78+18).
Далее в рейтинге, который опубликован на сайте издания, идут Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 42 млн (28+14), Мохамед Салах («Ливерпуль») — 37 млн (24+13), Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 34 млн (28+6), Антуан Гризманн («Барселона») — 33 млн (28+5), Гарет Бэйл («Реал») — 29 млн (23+6), Роберт Левандовски («Бавария») — 28 млн (24+4) и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») — 27 млн (24+3).