Фонд Месси выиграл у газеты АВС судебное разбирательство за клевету

Испанская газета ABC пострадала за публикацию ложной информации. Фонд аргентинского футболиста «Барселоны» Лионеля Месси отсудил у издания немногим более 7 тысяч евро в качестве моральной компенсации, сообщает AS.

Эти средства будут направлены на благотворительность. АВС, напомним, ранее опубликовала материал о налоговых махинациях, которые якобы проводит фонд Месси.

АВС — одно из трех самых тиражных ежедневных изданий в Испании.