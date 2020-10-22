Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Фонд Месси выиграл у газеты АВС судебное разбирательство за клевету

20:10
Теги:

Испанская газета ABC пострадала за публикацию ложной информации. Фонд аргентинского футболиста «Барселоны» Лионеля Месси отсудил у издания немногим более 7 тысяч евро в качестве моральной компенсации, сообщает AS.

Эти средства будут направлены на благотворительность. АВС, напомним, ранее опубликовала материал о налоговых махинациях, которые якобы проводит фонд Месси.

АВС — одно из трех самых тиражных ежедневных изданий в Испании.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир