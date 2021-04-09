Флорентино Перес выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Реала»
Флорентино Перес является единственным кандидатом на очередных выборах президента «Реала», сообщил официальный сайт клуба.
В пятницу, 9 апреля, представитель действующего президента зарегистрировал Переса, при этом другие кандидаты свои заявки не подавали.
Если до 12 апреля новые кандидаты не появятся, президентские полномочия Переса автоматически продлятся до 2025 года.
Ранее сообщалось, что побороться с многолетний президентом «Реала» намерен бизнесмен Энрике Рикельме.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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