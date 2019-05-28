Флорентино Перес о Рамосе: "Для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду"

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что команду может покинуть защитник и капитан Серхио Рамос. Он заявил, что это не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что испанец может сменить клуб из-за конфликта с Пересом, и у него есть предложение из Китая.

- Мне просто сказали, что было очень хорошее предложение по Рамосу от китайского клуба, но по действующим там правилам они не смогли бы оплатить трансфер. Не более того, - цитирует специалиста Mundo Deportivo. - Но я сказал Серхио, что это невозможно. Для "Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду. Это был ужасный прецедент. Сейчас у него самый большой контракт среди игроков "Реала". Он капитан команды и заслуживает этого. Он наш лучший игрок. Я люблю Серхио Рамоса как сына.

За "Реал" Рамос выступает с 2005 года, куда перешел из "Севильи". Всего в составе испанской команды он провел 606 матчей, в которых забил 84 мяча. Его контракт истекает летом 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллиона евро.

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