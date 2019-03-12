Флорентино Перес: "Неймар или Мбаппе? Оба"

Президент "Реала" Флорентино Перес с иронией ответил на вопрос о возможном трансфере форвардов "ПСЖ" Кильяна Мбаппе и Неймара.

– Зидан – француз, как и Мбаппе. Возможно, он сумеет что-то сделать, не так ли?

Неймар или Мбаппе? Оба, – цитирует Переса Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что руководство "Реала" готово выделить главному тренеру Зинедину Зидану более 350 миллионов евро на покупку новичков предстоящим летом.

Transfermarkt оценивает стоимость Килиана Мбаппе в 200 миллионов евро, Неймара – в 180 миллионов.