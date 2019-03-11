Флорентино Перес: "Лучший тренер мира возвращается в "Реал"

Президент "Реала" Флорентино Перес поприветствовал Зинедина Зидана, который вернулся на пост главного тренера команды. Француз, покинувший клуб после окончания прошлого сезона, сменил у руля "Реала" Сантьяго Солари.

– Мы пережили один из самых ярких этапов 117-летней истории клуба. На протяжении более тысячи дней мы были чемпионами Европы, – сказал во время пресс-конференции Перес. – Мы пережили трудный момент и знаем боль фанатов, которым эти же игроки принесли незабываемые моменты радости. Я горжусь тем, чего мы достигли. Это останется в истории "Реала".

Хочу поблагодарить и признать работу Солари. Он показал свой профессионализм и преданностью клубу, пробуя все варианты, чтобы исправить ситуацию. Его приверженность не вызывает сомнений, поэтому он может остаться в клубе, если сам пожелает.

Теперь мы приветствуем нашего любимого Зидана. Любовь к клубу вернула его к нам. Он снова связал с "Реалом" свою судьбу и взял на себя ответственность быть тренером в период особых трудностей. Когда мы предложили ему вернуться домой пять дней назад, он показал свою преданность. Он уже доказал свои способности, выиграв девять титулов, которые принесли "Реалу" гегемонию. Я не забываю тот день, когда нам удалось впервые подписать Зидана. Лучший тренер в мире возвращается в "Реал".