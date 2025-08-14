Перес — о трансфере Мастантуоно: «В «Реал» приходит один из величайших талантов в футбольном мире»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал трансфер аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно в мадридский клуб.

14 августа состоялась презентация 18-летнего аргентинца в качестве игрока «Реала».

«Сегодня еще один из тех великих дней особых эмоций для всех нас, кто испытывает страсть к «Реалу». Потому что в наш клуб приходит один из величайших талантов, появившихся в последнее время в футбольном мире. Сегодня мы приветствуем Франко Мастантуоно», — приводит слова Переса пресс-служба «Реала».

Ранее Мастантуоно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера из «Ривер Плейт» составила 45 миллионов евро.

Полузащитник сыграл за «Ривер Плейт» 62 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.