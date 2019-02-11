Флорентино Перес: "Говорят, что "Реалу" нужно купить "девятку", но Бензема - лучший центрфорвард"

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что у его команды сильнейший состав в мире. Мадридцы выиграли три последних Лиги чемпионов подряд, три года подряд "Золотой мяч" получали футболисты "Королевского клуба" - Криштиану Роналду в 2016 и 2017 году и Лука Модрич в 2018-м.

- У нас лучший состав в мире, и завоеванные трофеи говорят сами за себя. Мы не будем тратиться ради трат, - цитирует AS Переса. - Годами я слышу, что "Реалу" нужно подписать "девятку", но в реальности Карим Бензема - лучший центрфорвард.

Последние три "Золотых мяча" завоевали игроки "Реала". Мы рады за Модрича, я уверен, что молодые игроки, которые у нас в составе, будут хорошими кандидатами на завоевание награды.