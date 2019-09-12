Флорентино Перес: «Есть некоторые игроки, которые не продаются»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что мадридцы в будущем предпримут попытку приобрести форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе.

— Нам нужен француз, мы попытаемся подписать его, — цитирует AS Переса. — Есть некоторые игроки, которые не продаются. Мы ходили за Робертом Левандовски в течение нескольких лет, но ничего не произошло. «Бавария» не хотела продавать. То же самое случилось с Погба.

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