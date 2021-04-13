Флорентино Перес автоматически переизбран президентом «Реала», сообщает AS 13 апреля.

По данным источника, 74-летний функционер стал единственным кандидатом на данную должность, поэтому голосование даже не проводилось.

По новому соглашению Перес будет руководить мадридским клубом до 2025 года. Менеджер возглавляет «Реал» последние 12 лет, ранее он также руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год.

Ранее сообщалось, что побороться с многолетний президентом «Реала» намерен бизнесмен Энрике Рикельме.