Флик заявил, что удовлетворен игрой «Барселоны» в матче против «Атлетика»
Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал результат матча 2-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:1).
«Сегодня я более удовлетворен игрой, чем это было в Валенсии. Я очень рад победе. Я также рад возвращению Педри. Порой по ходу встречи команде не хватало спокойствия, но хорошо, когда есть страсть и интенсивность», — приводит Marca слова Флика.
После двух туров ла лиги «Барселона» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Сельте» (6) по дополнительным показателям. 27 августа каталонский клуб отправится в гости к «Райо Вальекано».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
16
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|2 : 1
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
|
|
Пау Кубарси
Барселона
|2
|0
|2