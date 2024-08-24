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24 августа, 23:47

Флик заявил, что удовлетворен игрой «Барселоны» в матче против «Атлетика»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал результат матча 2-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:1).

«Сегодня я более удовлетворен игрой, чем это было в Валенсии. Я очень рад победе. Я также рад возвращению Педри. Порой по ходу встречи команде не хватало спокойствия, но хорошо, когда есть страсть и интенсивность», — приводит Marca слова Флика.

После двух туров ла лиги «Барселона» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Сельте» (6) по дополнительным показателям. 27 августа каталонский клуб отправится в гости к «Райо Вальекано».

Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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«Барселона» победила «Атлетик» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
3
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
4
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
5
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
6
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
7
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
8
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
9
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
10
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
11
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
12
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
13
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
14
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
15
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
16
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 2 : 1
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 - : -
25.08 20:15
Алавес – Бетис
 - : -
25.08 22:30
Атлетико – Жирона
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Вильярреал

 2
П
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Пабло Барриос

Пабло Барриос

Атлетико

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

Дамьян Родригес

Сельта

 2 0 2
Пау Кубарси

Пау Кубарси

Барселона

 2 0 2
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