Флик заявил, что тер Штеген не будет основным вратарем «Барселоны» во всех матчах

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, будет ли Марк-Андре тер Штеген основным вратарем после восстановления от травмы колена.

«Нет. Думаю, что это хорошая ротация для вратарей. Щенсны полезно отдохнуть и прийти в себя. Тер Штеген очень хорош на тренировках. Он готов играть. По сей день я не думал ни о чём другом, кроме матча с «Вальядолидом», где сыграет тер Штеген. Не знаю, что будет дальше», — сказал Флик на пресс-конференции.

Ранее стал известно, что 33-летний немец впервые с сентября 2024 года выйдет в стартовом составе команды на матч с «Вальядолидом» в 34-м туре ла лиги.