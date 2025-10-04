Флик — о Ямале: «Не знаю, будет ли он готов к матчу с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, успеет ли нападающий Ламин Ямаль восстановиться к матчу 10-го тура ла лиги с «Реалом».

«Мы не знаем, когда Ламин вернется. У него не мышечная травма, поэтому трудно предполагать. Не знаем, вернется ли он через две, три или четыре недели. Не знаю, будет ли он готов к матчу с «Реалом». Нужно правильно распределить время. Он будет работать в восстановительной группе. Процесс пройдет постепенно», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 18-летний испанец пропустит 2-3 недели из-за возобновившихся болей в области паха. Футболист снова начал испытывать боль после матча с «ПСЖ» (1:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Матч с «Реалом» пройдет 26 октября.