Флик выиграл все матчи против Анчелотти

«Барселона» в финале Кубка Испании обыграла в дополнительное время «Реал» со счетом 3:2.

Для главного тренера каталонцев Ханса Флика это третья победа в матче против Карло Анчелотти. 60-летний немец выиграл все встречи против 65-летнего итальянца с общим счетом 12:4.

«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).