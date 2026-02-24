Флик ввел крупные штрафы для игроков «Барселоны» за опоздания
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик изменил систему наказаний для футболистов за нарушение дисциплины. Теперь за опоздания на тренировки и командные мероприятия игроки подвергаются денежным штрафам, а не отстранению от матчей, как это было ранее.
В эфире испанского телешоу El Hormiguero полузащитник Педри и нападающий Ферран Торрес рассказали о нововведениях тренера.
«У нас немного изменили правило пунктуальности. Если опаздываешь, платишь штраф», — сообщил Педри.
Торрес уточнил, что сумма штрафа может достигать 40 тысяч евро. При этом, как отметили футболисты, тренер не вмешивается в неформальную жизнь команды и не препятствует съемкам видео для TikTok и танцам в раздевалке.
По информации СМИ, в первый год работы в «Барселоне» Флик применял спортивные санкции в виде отстранения от матча. Например, за опоздание на предматчевую установку Жюль Кунде был отправлен в запас на игру с «Алавесом» (3:0).
После 25 матчей чемпионата Испании сезона-2025/26 «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 61 очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|17-2
|12
|
2
|Алавес
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|
3
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|
4
|Реал
|4
|3
|0
|1
|10-3
|9
|
5
|Депортиво
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
7
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
8
|Реал Сосьедад
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
9
|Севилья
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Атлетик
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
11
|Леванте
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
14
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|6-5
|4
|
15
|Расинг
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|
16
|Сельта
|5
|0
|3
|2
|2-5
|3
|
17
|Вильярреал
|4
|0
|2
|2
|6-8
|2
|
18
|Малага
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
19
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|5-12
|1
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|11.09
|22:00
|Севилья – Валенсия
|- : -
|12.09
|15:00
|Расинг – Алавес
|- : -
|12.09
|17:15
|Осасуна – Эспаньол
|- : -
|12.09
|19:30
|Атлетик – Эльче
|- : -
|12.09
|22:00
|Реал – Р. Вальекано
|- : -
|13.09
|15:00
|Сельта – Малага
|- : -
|13.09
|17:15
|Леванте – Барселона
|- : -
|13.09
|19:30
|Хетафе – Депортиво
|- : -
|13.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Атлетико
|- : -
|14.09
|22:00
|Вильярреал – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|
|
Лукас Бойе
Алавес
|4
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Мариано Диас
Алавес
|3
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|4
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|3
|1
|1
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|4
|1
|1