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Флик ввел крупные штрафы для игроков «Барселоны» за опоздания

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик изменил систему наказаний для футболистов за нарушение дисциплины. Теперь за опоздания на тренировки и командные мероприятия игроки подвергаются денежным штрафам, а не отстранению от матчей, как это было ранее.

В эфире испанского телешоу El Hormiguero полузащитник Педри и нападающий Ферран Торрес рассказали о нововведениях тренера.

«У нас немного изменили правило пунктуальности. Если опаздываешь, платишь штраф», — сообщил Педри.

Торрес уточнил, что сумма штрафа может достигать 40 тысяч евро. При этом, как отметили футболисты, тренер не вмешивается в неформальную жизнь команды и не препятствует съемкам видео для TikTok и танцам в раздевалке.

По информации СМИ, в первый год работы в «Барселоне» Флик применял спортивные санкции в виде отстранения от матча. Например, за опоздание на предматчевую установку Жюль Кунде был отправлен в запас на игру с «Алавесом» (3:0).

После 25 матчей чемпионата Испании сезона-2025/26 «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 61 очко.

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ФК Барселона
Ханс Флик
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В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян готов сыграть в следующем матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 17-2 12
2
 Алавес 4 3 1 0 10-3 10
3
 Бетис 4 3 0 1 5-5 9
4
 Реал 4 3 0 1 10-3 9
5
 Депортиво 4 2 2 0 8-5 8
6
 Атлетико 4 2 1 1 7-6 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-6 7
8
 Реал Сосьедад 5 2 1 2 6-8 7
9
 Севилья 4 2 1 1 7-6 7
10
 Атлетик 4 2 0 2 6-5 6
11
 Леванте 4 1 2 1 5-5 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 7-10 4
13
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
14
 Эспаньол 4 1 1 2 6-5 4
15
 Расинг 4 1 1 2 7-8 4
16
 Сельта 5 0 3 2 2-5 3
17
 Вильярреал 4 0 2 2 6-8 2
18
 Малага 4 0 2 2 1-7 2
19
 Эльче 4 0 1 3 5-12 1
20
 Валенсия 4 0 1 3 1-9 1
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38 тур
11.09 22:00 Севилья – Валенсия - : -
12.09 15:00 Расинг – Алавес - : -
12.09 17:15 Осасуна – Эспаньол - : -
12.09 19:30 Атлетик – Эльче - : -
12.09 22:00 Реал – Р. Вальекано - : -
13.09 15:00 Сельта – Малага - : -
13.09 17:15 Леванте – Барселона - : -
13.09 19:30 Хетафе – Депортиво - : -
13.09 22:00 Реал Сосьедад – Атлетико - : -
14.09 22:00 Вильярреал – Бетис - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 6
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5
Лукас Бойе
Лукас Бойе

Алавес

 4
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 3
Унаи Лопес
Унаи Лопес

Райо Вальекано

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 4 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 3 1 1
Фран Перес
Фран Перес

Райо Вальекано

 4 1 1
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