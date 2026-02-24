Флик ввел крупные штрафы для игроков «Барселоны» за опоздания

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик изменил систему наказаний для футболистов за нарушение дисциплины. Теперь за опоздания на тренировки и командные мероприятия игроки подвергаются денежным штрафам, а не отстранению от матчей, как это было ранее.

В эфире испанского телешоу El Hormiguero полузащитник Педри и нападающий Ферран Торрес рассказали о нововведениях тренера.

«У нас немного изменили правило пунктуальности. Если опаздываешь, платишь штраф», — сообщил Педри.

Торрес уточнил, что сумма штрафа может достигать 40 тысяч евро. При этом, как отметили футболисты, тренер не вмешивается в неформальную жизнь команды и не препятствует съемкам видео для TikTok и танцам в раздевалке.

По информации СМИ, в первый год работы в «Барселоне» Флик применял спортивные санкции в виде отстранения от матча. Например, за опоздание на предматчевую установку Жюль Кунде был отправлен в запас на игру с «Алавесом» (3:0).

После 25 матчей чемпионата Испании сезона-2025/26 «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 61 очко.