Флик сообщил, что Ямаль близок к возвращению на поле

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что полузащитник Ламин Ямаль близок к возвращению на поле.

«Мы рады, что он будет доступен в матче с «Реал Сосьедад». Если он на скамейке запасных, это означает, что он готов с минуты на минуту», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции.

18-летний испанец в последний раз выходил на поле 31 августа 2025 года в матче против «Райо Вальекано». Оставшиеся матчи он пропустил из-за травмы паха.

28 сентября «Барселона» сыграет с «Реал Сосьедад» в гостевом матче чемпионата Испании. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.