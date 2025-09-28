Футбол
28 сентября, 09:06

Флик сообщил, что Ямаль близок к возвращению на поле

Павел Лопатко

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что полузащитник Ламин Ямаль близок к возвращению на поле.

«Мы рады, что он будет доступен в матче с «Реал Сосьедад». Если он на скамейке запасных, это означает, что он готов с минуты на минуту», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции.

18-летний испанец в последний раз выходил на поле 31 августа 2025 года в матче против «Райо Вальекано». Оставшиеся матчи он пропустил из-за травмы паха.

28 сентября «Барселона» сыграет с «Реал Сосьедад» в гостевом матче чемпионата Испании. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Ламин Ямаль
ФК Барселона
Ханс Флик
    Защитники «Реала» Карвахаль и Милитау получили травмы в матче с «Атлетико»

    «Реал» сообщил о травме Карвахаля, защитник может пропустить четыре недели
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    8
    		 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9
    		 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    12
    		 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    13
    		 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14
    		 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18
    		 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19
    		 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20
    		 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 - : -
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 - : -
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 - : -
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 - : -
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 - : -
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 8
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 4
    П
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 4
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    И К Ж
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 5 1 2
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

