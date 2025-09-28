Флик сообщил, что Ямаль близок к возвращению на поле
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что полузащитник Ламин Ямаль близок к возвращению на поле.
«Мы рады, что он будет доступен в матче с «Реал Сосьедад». Если он на скамейке запасных, это означает, что он готов с минуты на минуту», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции.
18-летний испанец в последний раз выходил на поле 31 августа 2025 года в матче против «Райо Вальекано». Оставшиеся матчи он пропустил из-за травмы паха.
28 сентября «Барселона» сыграет с «Реал Сосьедад» в гостевом матче чемпионата Испании. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|16-8
|18
|
3
|Вильярреал
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
6
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
7
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
8
|Хетафе
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
9
|Атлетик
|7
|3
|1
|3
|7-8
|10
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
12
|Валенсия
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|5-7
|7
|
14
|Овьедо
|7
|2
|0
|5
|4-12
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
16
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
17
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
18
|Мальорка
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|
19
|Леванте
|7
|1
|2
|4
|11-14
|5
|
20
|Жирона
|7
|0
|3
|4
|3-16
|3
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|- : -
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|8
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|П
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|
|
Луис Милья
Хетафе
|4
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|5
|1
|2
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2