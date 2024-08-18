Флик считает, что Гюндоган останется в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал о состоянии полузащитника Илкая Гюндогана.

«В понедельник он получил небольшое повреждение, поэтому было решено оставить его дома. Я разговаривал с ним, думаю, что Илкай останется», — цитирует Флика As.

18 августа стало известно, что футболист сообщил руководству команды о желании покинуть «Барсу».

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 14 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.