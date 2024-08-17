Флик рассказал, кто будет капитаном «Барселоны» после ухода Роберто

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объявил, кто будет капитаном команды после ухода защитника Серхи Роберто.

Серхи Роберто объявил об уходе из «Барселоны» в августе. Его контракт с клубом истек 1 июля.

«Марк-Андре тер Штеген наш капитан. На следующей неделе мы будем голосовать за остальных капитанов», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. Он провел за каталонцев 413 матчей, пропустил 405 мячей и 174 раза отыграл на ноль.

17 августа «Барселона» на выезде сыграет против «Валенсии» в матче 1-го тура испанской ла лиги. Начало — в 22.30 по московскому времени.