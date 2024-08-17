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Сегодня, 11:56

Флик рассказал, кто будет капитаном «Барселоны» после ухода Роберто

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объявил, кто будет капитаном команды после ухода защитника Серхи Роберто.

Серхи Роберто объявил об уходе из «Барселоны» в августе. Его контракт с клубом истек 1 июля.

«Марк-Андре тер Штеген наш капитан. На следующей неделе мы будем голосовать за остальных капитанов», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. Он провел за каталонцев 413 матчей, пропустил 405 мячей и 174 раза отыграл на ноль.

17 августа «Барселона» на выезде сыграет против «Валенсии» в матче 1-го тура испанской ла лиги. Начало — в 22.30 по московскому времени.

Марк-Андре тер Штеген
Серхи Роберто
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
5
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
6
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
7
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
16
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
19
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
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Сельта – Алавес
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Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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Бетис

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 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

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Икер Альмена

Икер Альмена

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 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

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