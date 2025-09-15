Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (6:0).

«С самого начала было видно, что мы хотим сделать, и команда это выполнила. Все боролись и получали удовольствие от игры, коллектив отработал на всех позициях — три очка идеальны», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» с 4 очками — на 15-й строчке.