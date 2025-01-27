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Флик — о 7:1 с «Валенсией»: «Игроки «Барселоны» проделали отличную работу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (7:1).

«Игроки показали свежие ноги. Они были вовлечены в игру и проделали отличную работу. Мне понравилось выступление моей команды. Запасные игроки усложнили задачу? Это моя работа, и это нормально. Я предпочитаю такую ситуацию, чем когда у тебя есть только одиннадцать игроков. У нас хорошая команда, атмосфера замечательная, и моя задача — выбирать», — приводит слова Флика AS.

После этого матча «Барселона» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на семь очков. «Валенсия» с 16 очками — на предпоследнем 19- м месте.

ФК Барселона
ФК Валенсия
Ханс Флик
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 21 5 8 8 19-29 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
18
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
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20
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Лас-Пальмас – Осасуна
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Севилья – Эспаньол
 1 : 1
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
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26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 2 : 1
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