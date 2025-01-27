Флик — о 7:1 с «Валенсией»: «Игроки «Барселоны» проделали отличную работу»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (7:1).

«Игроки показали свежие ноги. Они были вовлечены в игру и проделали отличную работу. Мне понравилось выступление моей команды. Запасные игроки усложнили задачу? Это моя работа, и это нормально. Я предпочитаю такую ситуацию, чем когда у тебя есть только одиннадцать игроков. У нас хорошая команда, атмосфера замечательная, и моя задача — выбирать», — приводит слова Флика AS.

После этого матча «Барселона» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на семь очков. «Валенсия» с 16 очками — на предпоследнем 19- м месте.