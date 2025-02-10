Флик — о победе над «Севильей»: «В первом тайме «Барселона» была хороша, а во втором мы сражались»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:1).

«В первом тайме мы были хороши, а во втором мы сражались. У соперника были быстрые игроки на флангах, но мы хорошо сдерживали их. Мы были терпеливы. Мы ожидаем, что Араухо пройдет медобследование завтра. Надеемся, что у него нет ничего серьезного. Фермин забил важный гол, а затем удалился. Такое случается, это хороший урок на будущее. В ла лиге есть 3-5 очень хороших команд, и мы в их числе», — приводит слова Флика Marca.

На 60-й минуте при счете 3:1 красную карточку получил Фермин Лопес.

После этого матча «Барселона» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 2 очка, от идущего на второй строчке «Атлетико» — на один балл. «Севилья» с 28 очками — на 13-м месте.