Флик — о победе над «Лас-Пальмасом»: «Барселона» сыграла не лучшим образом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:0).

«После матча я чувствую усталость. Мы сыграли не лучшим образом. Это был очень сложный матч, но все в порядке. Именно для этого у нас есть игроки на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их работа. Думаю, что иногда это лучший вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни играют, а другие нет, зависит от моего решения.

Мы играли не так, как хотелось бы, поэтому у нас было больше проблем, чем обычно. Гол Ольмо был очень важен как для нас, так и для него. Его выход на поле был очень позитивным моментом», — приводит слова Флика Marca.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на одно очко и «Реал», у которого игра в запасе, на три балла. «Лас-Пальмас» с 23 очками — на 17-й строчке.