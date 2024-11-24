Флик — о ничьей с «Сельтой»: «Когда играешь не на 100 процентов, ты не победишь»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:2).

«Такие вещи случаются. Это не то, чего мы хотели, но нужно не унывать и двигаться дальше. Это был всего один матч. Мы набрали одно очко из шести возможных в последних турах. Мы недовольны. Довольных нет. Все способны играть лучше. Результат — это следствие нашей игры. Когда играешь не на 100 процентов, ты не победишь. Все очень просто. Надеюсь, этот результат не повлияет на Лигу чемпионов», — приводит слова Флика Marca.

Каталонцы выигрывали со счетом 2:0 до последней 10-минутки матча — по голу забили Рафинья (15-я минута) и Роберт Левандовски (61-я).

«Барселона» (34 очка) продолжает лидировать в ла лиге, оторвавшись от «Реала», идущего третьим, на 7 очков, но у мадридцев две игры в запасе. Второе место занимает «Атлетико» — 29 очков. «Сельта» (18) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.