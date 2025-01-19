Флик — о ничьей с «Хетафе»: «У «Барселоны» были возможности победить»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:1).

«Мы хотели победить, у нас были возможности для этого. Мы разочарованы тем, что не забили больше. Они хорошо обороняются. Мы создавали моменты, но были неточны. Думаю, нам не хватило точности в передачах.

Этот стадион бурно реагировал на каждый эпизод, на каждый контакт. Я никогда не испытывал ничего подобного. Для меня это что-то новое, я должен к этому привыкнуть», — приводит слова Флика As.

После этого матча «Барселона» с 39 очками занимает третье место, отставая от лидирующего «Атлетико» на 5 очков. «Хетафе» с 20 очками — на 16-й строчке.