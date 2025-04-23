Флик: «Я удивлен уровнем Эрика Гарсии»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру защитника каталонцев Эрика Гарсии.

«Я удивлен уровнем Эрика Гарсии. Он может проявлять себя, играя на позиции правого защитника. Он очень важен для команды и на поле, и в раздевалке. Рад, что могу рассчитывать на него», — цитирует Флика Barca Universal.

В этом сезоне на счету 24-летнего испанца 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Текущий контракт Гарсии с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 мле евро.