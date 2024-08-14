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Флик предложил Перишичу стать игроком «Барселоны»

Виктория Кравченко
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«Барселона» планирует приобрести хавбека Ивана Перишича, сообщает Mundo Deportivo. Игрок является свободным агентом после разрыва контракта с «Хайдуком».

По данным источника, лично главный тренер испанской команды Ханс-Дитер Флик связался с 35-летним вингером и предложил продолжить карьеру в «Барселоне». Футболист согласился.

Ранее он играл за «Интер», «Баварию», «Тоттенхэм» и другие клубы.

В нынешнем сезоне он провел за «Хайдук» четыре матча и не отметился результативными действиями.

Иван Перишич
ФК Барселона
Ханс Флик
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