Флик предложил Перишичу стать игроком «Барселоны»
«Барселона» планирует приобрести хавбека Ивана Перишича, сообщает Mundo Deportivo. Игрок является свободным агентом после разрыва контракта с «Хайдуком».
По данным источника, лично главный тренер испанской команды Ханс-Дитер Флик связался с 35-летним вингером и предложил продолжить карьеру в «Барселоне». Футболист согласился.
Ранее он играл за «Интер», «Баварию», «Тоттенхэм» и другие клубы.
В нынешнем сезоне он провел за «Хайдук» четыре матча и не отметился результативными действиями.
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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|Атлетик
|0
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|0
|0
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|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
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|0-0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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