Флик — о победе над «Реалом»: «Мне нужно проверить сердце!»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в матче 35-го тура ла лиги.

«Это для болельщиков и игроков. Это фантастика. У «Реала» отличная команда. Мы сумели отыграться с 0:2, и это после матча с «Интером», после более чем 120 минут игры. Это было нелегко, но мы справились отлично. Пожалуй, мне нужно проверить сердце! Думаю, нам нужно серьезно прибавить в обороне. Когда мы прессингуем, все идет хорошо, но стоит ошибиться, особенно как в эпизоде с первым голом, и все становится гораздо сложнее. Команда принимает хорошие коллективные решения», — цитирует Флика Barca Blaugranes.

«Барселона» с 82 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» располагается на втором месте с 75 очками.