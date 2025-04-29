Флик ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не дал однозначного ответа на вопрос о возможном продлении контракта с клубом. Его текущее соглашение с командой действует до лета 2026 года, а возглавил он клуб в 2024 году.

«Я думаю, что буду тренировать «Барселону» в следующем сезоне, у меня контракт до 2026 года. Я уже говорил, что очень рад быть здесь и мне это нравится, но сейчас не время для таких разговоров. Нужно сосредоточиться на целях и команде. Все вращается вокруг игроков, которые завтра в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» должны выложиться на все 100 процентов», — приводит слова Флика Marca.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» запланирован на 30 апреля, начало — в 22:00 по московскому времени.