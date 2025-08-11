Флик отреагировал на разрешение конфликта руководства «Барселоны» и тер Штегена

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал конфликт клуба с вратарем Марком-Андре тер Штегеном.

«Марк — отличный вратарь, он выступает за наш клуб на протяжении десяти лет. Сейчас у нас появилась возможность подписать Жоана Гарсию, но я очень рад, что клуб и президент Жоан Лапорта поговорили с Марком — для него это тоже важно. Всегда важно общаться, эффективную коммуникацию сложно переоценить», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

7 августа «Барселона» отобрала капитанскую повязку у тер Штегена после того, как футболист отказался подписывать медицинское заключение, которым клуб хотел воспользоваться для регистрации новичка.

9 августа «Барселона» и тер Штеген уладили конфликт, вратарь получил обратно капитанскую повязку.