Флик оценил перспективы Феликса в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что при его руководстве нападающий Жоау Феликс сможет раскрыться, сообщает Sport.es.
По данным источника, новый тренер каталонцев уверен, что футболист будет показывать свою лучшую игру, если доверять ему. Немец считает, что способен реализовать талант португальского нападающего.
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