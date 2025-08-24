Флик объяснил, почему заменил Рэшфорда

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Леганесом» (3:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании объяснил, почему в перерыве заменил Маркуса Рэшфорда на Дани Ольмо. Счет после первого тайма был 2:0 в пользу «Леганеса».

«У Маркуса было несколько моментов в первом тайме, и он показал, что может нам помочь. Во втором тайме нам пришлось внести изменения, и мы выпустили Рафинью на фланг. Думаю, это были правильные изменения. Первый гол после перерыва изменил ход игры», — приводит Marca слова Флика.

«Барселона» набрала 6 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. «Леванте» идет на 18-й строчке — 0 очков.