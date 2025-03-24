Флик номинирован на приз тренера месяца в ла лиге четвертый раз за сезон
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик номинирован на приз лучшего тренера ла лиги в марте.
В этом месяце каталонцы одержали две победы в чемпионате Испании. Сине-гранатовые обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 4:0 и «Атлетико» со счетом 4:2.
60-летний немецкий специалист номинирован на награду четвертый раз в этом сезоне.
После 27 игр «Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги с 60 очками.
