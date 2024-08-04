Флик не хочет видеть Канте в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассматривает покупку полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.
Специалист считает, что команде необходимо сделать упор на молодых игроков.
По данным издания, Флик заблокировал переход 33-летнего француза, несмотря на желание руководства команды видеть Канде в команде.
Канте перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Всего за клуб из Саудовской Аравии футболист провел 44 матча, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.
В АПЛ Канте выступал за «Челси» и «Лестер», и с обеими командами он становился чемпионом Англии.
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11
|Осасуна
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|0-0
|0
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12
|Хетафе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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