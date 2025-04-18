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Сегодня, 16:34

Флик назвал Ямаля гением

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик назвал вингера Ламина Ямаля гением.

«Ламин — настоящий гений, даже в свои 17 лет. Конечно, на него возложена огромная ответственность, и нам важно, чтобы он выходил на поле только в оптимальном состоянии.

Если аналитика и его собственные ощущения показывают, что он готов, он сыграет — как и любой другой игрок», — рассказал наставник Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 45 матчей, забив 14 голов и отдав 21 результативную передачу.

Ламин Ямаль
ФК Барселона
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1
 Барселона 31 22 4 5 84-29 70
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 31 18 9 4 53-26 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Сельта 31 12 7 12 44-45 43
8
 Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
10
 Р. Вальекано 31 10 10 11 34-38 40
11
 Хетафе 31 10 9 12 31-28 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 31 9 10 12 35-47 37
14
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
15
 Эспаньол 30 9 8 13 33-40 35
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
18
 Лас-Пальмас 31 7 8 16 37-52 29
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 Леганес 31 6 10 15 29-48 28
20
 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
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