Флик — об Анчелотти: «Настоящий джентльмен, один из лучших тренеров мира»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал новость об уходе Карло Анчелотти из «Реала».

«В «Реале» он проделал невероятную работу, добившись больших успехов. Он настоящий джентльмен, один из лучших и наиболее успешных тренеров мира. Желаю ему всего наилучшего. Он придет в замечательную команду и сможет продолжить путь к успеху со сборной Бразилии», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

12 мая Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с 65-летним итальянцем, который покинет мадридскую команду по окончании сезона-2024/25. Для Анчелотти это будет первый опыт работы в сборной страны.