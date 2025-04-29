Флик может завершить карьеру тренера после ухода из «Барселоны»

«Барселона» может стать последним клубом в тренерской карьере Ханс-Дитера Флика, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 60-летний специалист не раз подчеркивал, что не собирается работать на протяжении многих лет. Немец не исключает завершения карьеры после ухода из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продлить контракт с Фликом до 2027 года.