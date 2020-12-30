Фирпо надеется, что «Барселоне» удастся побороться за чемпионство

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо после ничьей с «Эйбаром» в 16-м туре чемпионата Испании (1:1) отметил, что у соперника был только один момент.

— Мы должны были создать тысячу моментов, чтобы забить гол, а у соперника был один момент, с которого они забили, — цитирует Marca Фирпо. — От этого очень трудно оправиться. Это тренд сезона — игры сложные и тяжелые. Сезон долгий, и мы постараемся все исправить. Хотим побеждать в каждой игре.