"Фиорентина" претендует на Рафинью Алькантару

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара попал в сферу интересов "Фиорентины". Клуб готов выкупить 26-летнего игрока, чей контракт с каталонским клубом рассчитан до июня 2020 года, сообщает ESPN.

На Алькантару также претендует "Валенсия". "Барселона" готова отпустить игрока за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рафинья провел за "Барселону" только 8 матчей, в которых забил 1 гол.

Напомним, что Рафинья является сыном бывшего игрока сборной Бразилии Мазиньо, который выступал за "Фиорентину" в сезоне-1991/92.