Финансовое положение помешало работе «Барселоны» на трансферном рынке
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман признался, что финансовая ситуация в клубе помешала оформить больше трансферов.
— Команда в порядке, я доволен своей командой, — сказал Куман в интервью Barca TV. — Мы пытались улучшить состав, и на некоторых позициях смогли, а на некоторых — нет. Это произошло из-за финансового положения клуба, поэтому мы должны принять это и продолжать работать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.