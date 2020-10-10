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Финансовое положение помешало работе «Барселоны» на трансферном рынке

07:44
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман признался, что финансовая ситуация в клубе помешала оформить больше трансферов.

— Команда в порядке, я доволен своей командой, — сказал Куман в интервью Barca TV. — Мы пытались улучшить состав, и на некоторых позициях смогли, а на некоторых — нет. Это произошло из-за финансового положения клуба, поэтому мы должны принять это и продолжать работать.

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