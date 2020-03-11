Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса

Финал Кубка Испании между «Атлетиком» и «Реал Сосьедад» перенесен в связи с угрозой распространения коронавируса, информирует Королевская футбольная федерация.

Финал Кубка Короля был запланирован на 18 апреля. Однако теперь может пройти 30 мая. Точная дата станет известна позже.

Как отмечается, Королевская федерация не хочет проводить игру без зрителей.

Напомним, все матчи в Испании, за исключением матчей лиги 1 и сегунды (которые проводятся без зрителей), отменены на две недедли.