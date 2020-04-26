Финал Кубка Испании могут перенести из Севильи на север страны

Федерация футбола Испании рассматривает возможность переноса финального матча Кубка страны между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» из Севильи в другой город, сообщает El Mundo Deportivo.

Поскольку клубы из Бильбао и Сан-Себастьяна представляют север Испании, а Севилья находится на юге, федерация изучает варианты проведения финала в городе, который ближе расположен к участникам финала, чтобы им было легче добираться на матч в плане логистики.

Изначально матч между «Атлетиком» и «Сосьедадом» был запланирован на 18 апреля, но был отменен из-за пандемии.